Das EDI betonte jedoch, dass die Vereinfachung des Systems bereits im Gange ist. Nach Angaben des EDI können Inhaber eines EPD ihre Daten behalten und in eine anderes Dossier übertragen. Es erwartet von der Post und dessen EPD- Anbieterin Sanela, dass sie die Betroffenen über die zu unternehmenden Schritte informieren und die mit dieser Übertragung verbundenen Kosten übernimmt.