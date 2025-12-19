Änderungen gibt es dafür bei der Pünktlichkeit der Post-Zustellungen, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte. Die Post müsse künftig nur noch mindestens 90 Prozent der Briefe und Pakete fristgerecht zustellen. Bislang waren es 97 Prozent der Briefe und 95 Prozent der Pakete. Durch die gelockerten Vorgaben könne die Post die Grundversorgung effizienter und kostengünstiger bereitstellen.