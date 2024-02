In Filialen in Wetzikon, Gossau, Bülach und Kloten im Kanton Zürich, in Locarno und Lugano im Tessin, in Schaffhausen, sowie in Le Lignon im Kanton Genf und in Vallorbe in der Waadt prüft die Post derzeit, wie Unterstützung in der digitalen Welt aussehen müsste und ob die persönliche Beratung Anklang findet. Der Testbetrieb soll zeigen, ob ein solches Angebot Teil der künftigen Grundversorgung sein könnte.