Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Paketen: Insgesamt 186,6 Millionen Pakete sortierten die Post-Mitarbeitenden 2025 und lieferten sie an Kundinnen und Kunden nach Hause. Mit 96,1 Prozent rechtzeitig gelieferten Priority-Paketen und 99,6 Prozent pünktlich zugestellten Economy-Paketen habe die Post die Vorgabe von 95 Prozent getoppt.