Eine von der Post in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass jüngere Menschen häufiger Pakete empfangen und versenden als ältere. So gaben 29 Prozent der 15- bis 29-Jährigen an, drei bis fünf Pakete pro Monat zu erhalten. Bei den 60- bis 79-Jährigen lag dieser Anteil bei 18 Prozent. Die laut der Post repräsentative Umfrage wurde vom Institut Yougov durchgeführt.