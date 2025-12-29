Um dem Paketaufkommen gerecht zu werden, baut die Post im nächsten Jahr ein zusätzliches Paketzentrum in Frauenfeld. Das soll Ende 2029 in Betrieb genommen werden. Ausserdem wird im Logistikzentrum Urdorf ZH eine neue Paketsortiermaschine eingebaut, die vor Weihnachten 2026 erstmals zum Einsatz kommen soll.