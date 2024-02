Erneut hat sich der Vatikan skeptisch über den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland geäussert - und diesem einen herben Dämpfer versetzt. In einem Brief aus Rom wird die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) kurz vor ihrer Vollversammlung in Augsburg an diesem Montag aufgefordert, eine wichtige Abstimmung von der Tagesordnung zu streichen. Unter dem Druck aus dem Vatikan hat die Bischofskonferenz nun kurzfristig die Tagesordnung geändert.

18.02.2024 13:44