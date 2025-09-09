In der Schweiz beschäftigt die Post gemäss Angaben vom Dienstag rund 1500 Mitarbeitende in der IT. Das Unternehmen geht davon aus, dass aufgrund der natürlichen Fluktuation und Pensionierungen in den nächsten fünf Jahren rund 500 Stellen vakant werden. In Lissabon gebe es derzeit rund 60 Vollzeitstellen. Bis 2030 sollen also rund 260 Personen in Lissabon arbeiten.