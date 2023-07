Ihre künftigen zwölf Büro-Hubs will die Post nach und nach in Städten und Agglomerationen einrichten, in mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbaren Orten und zu angemessenen Mietkosten, wie Nadia von Veltheim, Leiterin Post Immobilien, ausführte. Die ersten drei Hubs entstehen in Olten, Bern und Zürich.