Portmann ist ein Familienunternehmen mit rund 790 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten in Frankreich, drei Standorten in Luxemburg und einem Standort in Polen, wie aus der Mitteilung hervorging. Es sei eines der wichtigsten Transportunternehmen zwischen Frankreich und der Schweiz und bereits heute ein Logistikpartner der Post.