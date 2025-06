Das Parlament will die Post bei Unternehmenskäufen an eine kürzere Leine nehmen. Der Bundesrat soll Akquisitionen ausserhalb des Leistungsauftrages der Post genehmigen müssen, wie es in einer vom Ständerat im März überwiesenen Motion heisst. Zudem müssen die Pläne der Post demnach gegenüber den zuständigen Ratskommissionen begründet werden. Der Bundesrat verwies in einer ablehnenden Stellungnahme auf die strategischen Leitplanken für den bundeseigenen Betrieb und darauf, dass die Politik auf das operative Geschäft der Post keinen Einfluss nimmt.