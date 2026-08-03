Das Fedpol verwies am Montag auf Anfrage auf das laufende Verfahren und erteilte zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte. Die Schweizerische Post - selbst nicht Teil des Verwaltungsstrafverfahrens - bedauerte am Montag gegenüber Keystone-SDA die Verzögerung. Für das Unternehmen sei es wichtig, dass die offenen Fragen der Verantwortlichkeit und des Schadenersatzes geklärt würden.