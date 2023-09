Die Tariforganisation Alliance Swisspass will das Billettwesen bis vollständig 2035 digitalisieren. Bis es soweit ist, stellt Postauto Billettautomaten in die Busse. In Graubünden ist das schon geschehen. Mit anderen Kantonen laufen Gespräche. Gemäss Plüss sind Versuchsbetriebe 2026 geplant.