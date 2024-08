Die Aktie legte am Donnerstagmittag um rund drei Prozent auf 14,42 Euro zu, was den ersten Platz im deutschen Leitindex Dax bedeutete. Damit hat das Papier im laufenden Jahr fast 17 Prozent gewonnen. Analyst Kian Abouhossein von der Bank JPMorgan wertet die Einigung positiv, rechnet aber nicht mit einer zweiten Aktienrückkauftranche noch im laufenden Jahr, was sich mit der Markterwartung decke.