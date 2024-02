Die Postfinance gibt sich ein neues Logo. Das Motiv mit zwei geschwungenen Viertelkreisen, die zusammen eine stilisierte Interpretation des Schweizer Kreuzes bilden, soll ab Frühjahr 2024 in Etappen eingeführt werden, wie die Banktochter der Post am Sonntag in einem Communiqué mitteilte. Die Konzernmutter Post hatte ihrerseits im vergangenen Jahr ein neues Logo erhalten.

25.02.2024 14:20