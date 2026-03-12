Deutlich verbessert hat die Post-Tochter das Ergebnis im Zinsdifferenzgeschäft, ihrer wichtigsten Ertragsquelle. Dank ihrer «ausgewogenen Anlagestrategie» habe sich der Netto-Zinserfolg um 126 Millionen auf neu 583 Millionen Franken verbessert, heisst es im Geschäftsbericht. Postfinance darf keine Kredite vergeben und legt die Gelder der Kunden langfristig an.