Der gemäss Rechnungslegung für Banken ausgewiesene Gewinn der Post-Tochter kletterte im vergangenen Jahr auf 282 Millionen Franken nach 112 Millionen im Jahr davor, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Postfinance-Geschäftsbericht zu entnehmen ist.
Deutlich verbessert hat die Post-Tochter das Ergebnis im Zinsdifferenzgeschäft, ihrer wichtigsten Ertragsquelle. Dank ihrer «ausgewogenen Anlagestrategie» habe sich der Netto-Zinserfolg um 126 Millionen auf neu 583 Millionen Franken verbessert, heisst es im Geschäftsbericht. Postfinance darf keine Kredite vergeben und legt die Gelder der Kunden langfristig an.
Millionen dank Yuh-Verkauf
Zudem profitierte die Post-Tochter im vergangenen Jahr vom Verkauf ihrer Beteiligung an der Online-Bank Yuh an Swissquote. Der Verkauf der Yuh-Beteiligung führte zu einem ausserordentlichen Ertrag von 285 Millionen Franken.
Weiterhin bekommt die Postfinance hingegen die rückläufigen Erträge aus dem Schalterzahlungsverkehr zu spüren. Dies sei nur teilweise durch Zusatzerträge durch die Postfinance Debitcard kompensiert worden. Effizienzmassnahmen sowie die Übertragung des Postomatenbetriebs an Postnetz führten zu weiteren Einsparungen im Geschäftsaufwand.
Die Kundenvermögen erhöhten sich per Ende Jahr insgesamt auf 112,8 Milliarden Franken gegenüber 106,6 Milliarden im Jahr davor. Dabei stiegen sowohl die Kundengelder auf den Postkonten wie auch der Bestand an Wertschriften und Fonds klar an.
tp/rw
(AWP)