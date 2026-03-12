Höhere Kundenvermögen

Die Kundenvermögen erhöhten sich per Ende 2025 auf 112,8 Milliarden Franken gegenüber 106,6 Milliarden im Jahr davor. Dabei stiegen sowohl die Kundengelder auf den Postkonten wie auch der Bestand an Wertschriften und Fonds klar an. Neben den Zuflüssen neuer Kundengelder erhöhten sich auch die Liquiditätshaltung von Firmenkunden im Umfeld der Nullzinsen der SNB.