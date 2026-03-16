Sozialpartner begrüssen Lohnergebnis

Während Postfinance die marktgerechte Entlohnung in der Mitteilung hervorhebt, begrüsst Syndicom insbesondere, dass die Wertschätzungsprämie durchgesetzt werden konnte. Transfair hält das Ergebnis angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für vertretbar. «Wir erwarten jedoch, dass die Mitarbeitenden deutlicher profitieren, sobald sich die Lage bessert», wird der Verantwortliche bei Transfair, Marco Kaderli, in der Mitteilung zitiert.