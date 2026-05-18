Das Krypto-Angebot für Firmenkunden ist «Execution only», teilte die Postfinance am Montag mit. Sie übernimmt also lediglich die Aufträge der Kunden wie etwa Kauf, Verkauf oder Verwahrung von Kryptowährungen. Das Angebot entspreche damit in einem ersten Schritt jenem für Privatkunden.
Für Privatkunden war das Kryptoangebot bis nur Einzelpersonen zugänglich. Neu erhalten auch Paare mit einem gemeinsamen Partnerkonto die Möglichkeit, ein Kryptoportfolio eröffnen und gemeinsam in Kryptowährungen investieren.
ra/to
(AWP)