Mähr kommt von der UBS zur Postfinance, wo er zuletzt als Leiter Partnerships & Ecosystems strategische Initiativen und Partnerschaften im Retail- und Firmenkundensegment vorangetrieben habe. Zuvor war er für das schweizweite KMU-Geschäft und den Aufbau des digitalen Firmenkundenvertriebs zuständig.
Mähr verfüge über mehr als 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung im Schweizer Firmenkundengeschäft und Retail Banking. Zudem sei er im Bereich Innovation und im Venturing gut vernetzt, heisst es weiter.
In der im Umbruch steckenden Postfinance wurde die Position des Leiters Development and People Officer im Rahmen der «Puls»-Strategie neu geschaffen. Sie umfasse die Verantwortungsbereiche Strategie, Innovation, Data und HR, so die Mitteilung weiter.
mk/cg
(AWP)