Konkret stieg das Betriebsergebnis der Postfinance in den ersten drei Monaten 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 68 von 41 Millionen Franken, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig ging der Betriebsertrag um 19 Prozent auf 416 Millionen Franken zurück. Die Kundenvermögen stagnierten mit 107,1 Milliarden Franken (+0,4 Prozent) in etwa auf dem Niveau von Ende 2024.