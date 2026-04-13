Horackova ist Jahrgang 1969. Sie bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Anlagebranche mit, davon war sie 20 Jahre Chief Investment Officer (CIO) in der Finanz- und Versicherungsindustrie. Seit Oktober 2025 bekleidet sie dieses Amt bei der NN Group in den Niederlanden, heisst es.
Das Amt als Vize-Verwaltungsratspräsident ist noch nicht neu besetzt worden, teilte Postfinance auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Darüber soll «an einer der nächsten Sitzungen» entschieden werden, sagte eine Sprecherin.
Weiterhin unbesetzt ist auch der Verwaltungsratsposten von Bernadette Koch, die im November 2025 ihren Rücktritt per Ende März 2026 angekündigt hatte. Über die Nachfolge soll zu gegebener Zeit informiert werden.
cg/hr
(AWP)