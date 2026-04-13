Anlässlich der Generalversammlung von Postfinance am vergangenen Freitag wurde Kamila Horackova neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die gebürtige Tschechin ersetzt damit den bisherigen Vizepräsidenten Hans Lauber im Aufsichtsgremium, der nach Erreichen der statutarischen Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren aus dem Amt ausscheidet, teilte die Bank am Montag mit.