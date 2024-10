Die Ausgaben für «Spass & Freizeit» derweil seien in diesem Jahr deutlich weniger starken Schwankungen ausgesetzt als in den Vorjahren. Vor allem die Besuche in Schweizer Restaurants hätten sich auf hohem Niveau stabilisiert. Beim Thema Computer und Elektronik sei hingegen nach wie vor eine Sättigung spürbar. Der Subindikator «Reisen» sei derweil auf hohem Niveau geblieben.