Ausgabenfreudiger zeigten sich die Schweizerinnen und Schweizer im Bereich «Spass und Freizeit». Das zeigte sich in den Umsätzen der Schweizer Restaurants wie auch in den Ausgaben für sportliche Aktivitäten. Erhöht blieb auch die Reisetätigkeit der Schweizerinnen und Schweizer. Einen neuen Höchststand erreichten die Ausgaben für ausländische Restaurants, für Reisearrangements wurde hingegen etwas weniger ausgegeben als in den letzten Monaten.