Das volatile Marktumfeld wie auch ein schwieriges Zinsumfeld setzten Postfinance unter Druck, heisst es in einer Mitteilung der Finanztochter der Schweizer Post vom Donnerstag. In den letzten Monaten habe sich die Ausgangslage verschärft. Das Finanzinstitut wolle deshalb «mehr Wirkung am Markt» erzielen und seine Leistung erhöhen.