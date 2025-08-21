Ein Grund für den höheren Gewinn waren auch klar tiefere Kosten. So ging der Geschäftsaufwand um 25 Millionen Franken zurück. Während die Personalkosten wegen Neueinstellungen um 20 Millionen Franken stiegen, konnte der Sachaufwand um 45 Millionen gesenkt werden. Entsprechend verbesserte sich auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis deutlich um 12,3 Prozentpunkte auf 73,6 Prozent.