Konkret stieg das Betriebsergebnis der Postfinance in den ersten drei Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18 Prozent auf 80 Millionen Franken, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig ging der Betriebsertrag aber um 5,5 Prozent auf 393 Millionen Franken zurück. Die Kundenvermögen nahmen auf 113,1 Milliarden von 112,8 Milliarden Ende 2025 leicht zu.