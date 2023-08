Die Krankenkasse Sanitas und die Postfinance bauen ihre bisherige Partnerschaft aus. Sie bieten ihren Kundinnen und Kunden neu schweizweit gemeinsame Beratungen rund um die Gesundheitsvorsorge als auch zu Finanz- und Vorsorgedienstleistungen an einem Ort an, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

17.08.2023 11:04