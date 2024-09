Die Postfinance bietet ihre Bezahllösung «Zahlungsarten Combo» neu auch Händlern an, die kein Geschäftskonto bei der Postfinance haben. Das Produkt richtet sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag an Händler mit stationären Geschäften, die in ihren Läden bereits alle gängigen Zahlungsarten annehmen oder dies vorhaben und nur noch eine Ansprechperson wünschen.