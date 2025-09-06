Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in der Schweiz. Am 25. August hatte die Schweizerische Post mitgeteilt, vorübergehend keine postalischen Warensendungen mehr in die USA zu verschicken. Seit 2. September können wieder Geschenke mit einem Warenwert von bis zu 100 US-Dollar mit der Schweizerischen Post in die USA versendet werden.