Am 25. August hatte die Schweizerische Post mitgeteilt, vorübergehend keine postalischen Warensendungen mehr in die USA zu verschicken. Seit dem 4. September können jedoch wieder Geschenke mit einem Warenwert von bis zu 100 US-Dollar mit der Post in die USA versendet werden. Dazu passte die Post ihre IT-Systeme an. Zudem sprach sie sich mit internationalen Transportpartnern ab und führte zusätzliche Kontrollmechanismen ein.