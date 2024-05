«Das erste Quartal in den Vereinigten Staaten war bemerkenswert für das das Fehlen von weiteren Fortschritten bei der Inflationsentwicklung», sagte Powell am Dienstag bei einer Veranstaltung der Foreign Bankers' Association in Amsterdam. «Wir haben nicht erwartet, dass dies ein glatter Weg sein würde, aber die Inflationsraten waren höher als, wie ich glaube, jeder erwartet hat.»