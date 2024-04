In den letzten zwanzig Jahren hätten sich die Krankenkassenprämien mehr als verdoppelt, während Löhne und Renten kaum gestiegen seien, sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer am Mittwoch vor den Medien in Bern. Das bringe immer mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. «So kann es nicht weitergehen.»