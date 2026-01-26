Männer zwischen 19 und 25 Jahren könnten bei einem Kassenwechsel im Kanton Genf 925 Franken einsparen. In den Kantonen Jura (800 Franken) und Basel-Stadt (814 Franken) liege das Sparpotenzial für junge Männer ebenfalls hoch. Mit 784 Franken würden junge Frauen insbesondere im Kanton Graubünden viel sparen können, dicht gefolgt von den Kantonen Tessin (728 Franken) und Zürich (690 Franken).