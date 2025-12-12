Als erstes hatte der «Blick» über den Rücktritt berichtet. In dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, begründete der 79 Jahre alte Luzerner Anwalt seinen Schritt mit der Gesundheit. Sein Arzt habe ihm dringend geraten, sein Arbeitspensum «drastisch zu reduzieren».
In der Stiftung befindet sich der Nachlass des 2023 verstorbenen Luzerner Uhren- und Schmuckhändlers Jörg G. Bucherer. Im Verlauf dieses Jahres kam es innerhalb der Stiftung zu Unstimmigkeiten. Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht schritt ein.
In die Kritik geriet Mühlebach wegen seiner starken Stellung in der Stiftung und wegen seines Honorars. Wenn sein Rücktrittsentscheid «ebenfalls einen Beitrag zur Versachlichung der öffentlichen Diskussionen um diese wertvolle Stiftung leistet, ist meiner Intention vollständig Genüge getan», erklärte Mühlebach in seinem Schreiben.
(AWP)