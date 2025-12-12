In die Kritik geriet Mühlebach wegen seiner starken Stellung in der Stiftung und wegen seines Honorars. Wenn sein Rücktrittsentscheid «ebenfalls einen Beitrag zur Versachlichung der öffentlichen Diskussionen um diese wertvolle Stiftung leistet, ist meiner Intention vollständig Genüge getan», erklärte Mühlebach in seinem Schreiben.