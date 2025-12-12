Mindestens drei Mitglieder

Die Statuten der Stiftung schreiben für den Stiftungsrat mindestens drei Mitglieder vor. Entsprechend wäre der Stiftungsrat ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr ordnungsgemäss besetzt und die ESA müsste im gegebenen Fall die Ergreifung weiterer Massnahmen prüfen, teilte die EDI-Pressestelle mit. Ziel der ESA bleibe eine unabhängige und ordnungsgemässe Führung der Stiftung sowie die Sicherstellung des Stifterwillens.