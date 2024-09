Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet nicht mit schnellen Zinssenkungen in der Eurozone. Seiner Einschätzung nach gilt es als sicher, dass «die Leitzinsen nicht so schnell und stark runtergehen, wie sie raufgegangen sind», sagte Nagel am Mittwoch laut Redetext auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Weil die weiteren Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien, «können die Zeitabstände zwischen den potenziellen Schritten variieren».