Die Watches and Wonders 2026 in Genf ist damit am (heutigen) Dienstag gestartet und dauert eine Woche. Die ersten vier Tage ist sie ausschliesslich Fachpublikum vorbehalten - also vor allem Händlern und Medienvertretern. Die letzten drei Tage ist sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Veranstalter erwarten um die 60'000 Besucherinnen und Besuchern, 1700 Journalistinnen und Journalisten sowie mehr als 6000 Einzelhändler.