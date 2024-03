Dem widersprach der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistags, Hans-Günter Henneke. «Es ist zu einfach zu fordern, die Schuldenbremse aufzuweichen, zumal diese sehr wohl Möglichkeiten enthält, sich an aussergewöhnliche Notsituationen anzupassen. Daher besteht für die derzeit erneut geführte Debatte eigentlich gar kein Raum», sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Stattdessen sollte die Bundesregierung endlich das machen, was sie seit dem ersten Tag hätte machen müssen: Vorhaben priorisieren und in die Zukunft investieren.» Die Schuldenbremse sorge dafür, «dass nachfolgende Generationen nicht in Schulden ertrinken».