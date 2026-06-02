Angesichts der Wichtigkeit Taiwans für den weltweiten KI-Boom und der Spannungen mit China hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te die Rolle seines Landes hervorgehoben. Seine Regierung werde «den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstrasse entschlossen wahren und ihr Bestes tun, um den Status quo aufrechtzuerhalten», sagte Lai bei der Eröffnung der IT-Messe Computex in Taipeh. Die Rolle Taiwans in der KI-Branche bezeichnete er als «unverzichtbar».