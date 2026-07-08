Weiteres Präsidententreffen möglich

Nawrocki schloss ein weiteres Gespräch mit Selenskyj noch am Mittwoch nicht aus. «Es scheint mir natürlich, dass Nachbarländer, die Russland als gemeinsamen Feind haben, im Dialog miteinander bleiben sollten - unabhängig von gewissen bilateralen Spannungen», sagte er. Selenskyj, der sonst in sozialen Netzwerken über jede Gipfel-Begegnung in Ankara berichtet, äusserte sich nicht.