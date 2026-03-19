Die schwächere Preisentwicklung bei WTI in den vergangenen Tagen im Vergleich zu anderen Ölsorten ist darauf zurückzuführen, dass an den Märkten darüber spekulieren wird, ob die USA in die Öl-Terminmärkte eingreifen oder andere Massnahmen ergreifen könnten. Die Trump-Regierung könnte eine Abgabe auf Rohölexporte oder sogar ein Exportverbot in Betracht zu ziehen, um die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten steigenden Preise zu bekämpfen, hiess es in einer Analyse von RBC Capital Markets./jkr/jha/