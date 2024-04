Crevoiserat will mit der Übernahme die Position in dem sogenannten «erschwinglichen Luxus-Segment» ausbauen, in dem die Artikel hochwertig, aber günstiger sind als von Nobel-Marken wie etwa Louis Vuitton aus dem europäischen Konglomerat LVMH . Coach und Michael Kors kämpften in den vergangenen Jahren um die Spitzenposition im amerikanischen Handtaschen-Markt. Zuletzt lag Tapestry mit Coach vorn. Ziel der Fusion ist auch der Ausbau des internationalen Geschäfts: Michael Kors ist stärker in Europa, während Coach gute Geschäft in China macht./so/DP/zb