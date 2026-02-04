Starke Konkurrenz für seinen Gewichtssenker Wegovy und das Diabetes-Mittel Ozempic bringt den Pharmakonzern Novo Nordisk weiter in Bedrängnis. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Zudem wird das US-Geschäft durch die Einigung des Konzerns mit der Trump-Administration getroffen, die Preise für seine Medikamente zu senken. Konzernchef Mike Doustdar sprach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz von einem «nie dagewesenen Preisdruck». Bei Investoren kam der Ausblick schlecht an. Der Aktienkurs brach ein. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs half der Stimmung nicht.