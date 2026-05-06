Preisplateau erwartet

Die UBS sieht allerdings Anzeichen für eine Abschwächung des Marktes. In den vergangenen fünf Jahren seien die Preise für Luxusimmobilien im Schnitt noch um knapp 5 Prozent pro Jahr gestiegen. Nun zeichne sich insbesondere an den Erstwohnungsmärkten am Genfer- und Zürichsee ein Preisplateau ab.