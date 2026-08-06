A-Post-Briefe dieser Kategorie kosten neu 1,40 Franken, bisher waren es 1,20 Franken. Für einen B-Post-Standardbrief müssen künftig 1,10 Franken bezahlt werden - anstatt bisher 1,00 Franken. In diese Kategorie fallen mehr als 95 Prozent aller bisherigen Standardbriefe. Die Preise seien nicht der Mehrwertsteuer unterstellt.