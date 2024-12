Die nach unten korrigierten Preisforderungen für Eigentumswohnungen könnten als Hinweis interpretiert werden, dass Angebot und Nachfrage am Markt für Eigentumswohnungen wieder in Richtung Gleichgewicht tendieren, so die Mitteilung. Die Zahl neu gebauter Stockwerkeinheiten sei denn auch in jüngster Zeit wieder angestiegen. Im Gegensatz dazu stagniert die Bautätigkeit bei Einfamilienhäusern auf tiefem Niveau.