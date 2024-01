Grosse regionale Unterschiede

Mit Blick auf die einzelnen Regionen und Gemeindetypen gibt es teils grosse Unterschiede. Während die Preise im Jahresvergleich für Stockwerkeigentum in allen Regionen zulegten - besonders stark in der Innerschweiz (+13,5 Prozent) und Zürich (+9,6 Prozent), zeigt sich bei Einfamilienhäusern ein gemischteres Bild. So stiegen die Preise 2023 in der Genferseeregion um 7,9 Prozent und in der Innerschweiz um 6,3 Prozent. Hingegen sanken sie in Zürich (-0,5 Prozent), der Südschweiz (-0,5 Prozent) und der Nordwestschweiz (-0,4 Prozent).