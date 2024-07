Bei den Preisen für Eigentumswohnungen im mittleren Marktsegment habe es vergleichsweise grosse regionale Unterschiede gegeben. Gemäss Mitteilung sind die Preise in der Region Zürich (+1,1 Prozent) und Genf (+1,0 Prozent) am stärksten angestiegen. Ein deutlicher Rückgang war dagegen in der Südschweiz (-4,1 Prozent) und weniger stark im Alpenraum und im Jura (je -0,7 Prozent) wie auch in Basel (-0,6 Prozent) zu verzeichnen.