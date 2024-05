Die Preisdynamik hat sich seit 2022 aber etwas abgeschwächt. Im Jahr 2023 legten die Immobilienwerte in den touristischen Regionen noch um 6,2 Prozent zu. 2022 waren es sogar 7,9 Prozent. Dabei vergleicht die UBS jeweils die Durchschnittspreise im ersten Quartal eines Jahres mit dem entsprechenden Vorjahresquartal. Der «alpine Ferienboom» seit der Pandemie treibt die Preise also immer noch an, wenn auch nicht mehr so stark, so das Fazit.